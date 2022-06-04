Spiegel оценил последствия нефтяного эмбарго для России и Европы

Опрошенные Spiegel аналитики считают, что эмбарго в долгосрочной перспективе сократит доходы России от продажи нефти, а в Европе продолжит расти инфляция. Но они допускают, что Москва и Брюссель успеют подготовиться к последствиям

Из-за запрета на ввоз нефти из России, который Евросоюз ввел в рамках шестого пакета санкций, рост инфляции в странах Европы продолжится, это ударит по европейским потребителям и предприятиям, заявил Der Spiegel глава базирующегося в Брюсселе аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф.

«Инфляционное давление будет продолжаться», — считает экономист. По словам аналитика, он ожидает «значительной потери покупательной способности». По мнению Вольфа, правительства могут попытаться смягчить ценовой шок за счет скидок на топливо на заправках, снижения налогов и дотаций, что, вероятно, приведет к увеличению госдолга.

По словам главы Bruegel, ЕС нужна концепция преодоления экономических и социальных последствий эмбарго, которое сократит доходы России от продажи нефти в долгосрочной перспективе.

Глава аналитической компании Energy Comment Штеффен Буколд считает, что после вступления новых санкций в силу «эмбарго может стать проблемой для России», но до этого «еще долгий путь». Он полагает, что и Брюссель, и Москва успеют подготовиться к запрету на поставки российское топливо.

Это касается в том числе перевозки нефти танкерами, заявил Буколд. По словам аналитика, европейские компании «не будут ждать до последнего момента», они не продлят истекающие контракты, а переориентируются на других поставщиков. Россия, со своей стороны, будет искать новых клиентов — прежде всего в Азии, говорит эксперт.

«Большая часть российской нефти перевозится танкерами, принадлежащими европейцам», — заявил глава Мэждународного энергетического агентства Фатих Бироль. Страхованием в основном занимаются европейские или американские компании. В связи с запретом ЕС на страхование танкеров с российским сырьем страна может обратиться к компаниям из других стран, пишет Spiegel.

Читайте на РБК Pro Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Неотразимая продажа: 3 элемента презентации, которые заставит купить Неотразимая продажа: 3 элемента презентации, которые заставит купить Статьи Pro На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль Статьи Pro Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Статьи Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи

Источники Financial Times ранее допускали, что России придется обращаться к страховщикам «на более мелких и менее развитых рынках».

30 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций, который подразумевает введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. 2 июня новые ограничения одобрили послы стран ЕС, на более высоком уровне документ приняли на следующий день.

Как пояснило руководство ЕС, под запрет попали морские перевозки, что составляет две трети российского экспорта. Остальное Евросоюз получал по нефтепроводам, при этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России. Импорт нефти из России в страны ЕС будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения нового пакета санкций, а нефтепродуктов — через восемь.