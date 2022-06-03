МИД потребовал от США объяснения передачи Украине российских Ми-17

США намерены передать Украине вертолеты российского производства, контракт на покупку которых не предполагает их передачи Киеву, сказала Захарова. Она обвинила Вашингтон в «безудержном стремлении накачать» Киев оружием

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия требует объяснения от США решения передать Украине четыре вертолета Ми-17, их Москва ранее поставила Вашингтону для использования только вооруженными силами Афганистана, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Только так, и никак иначе. Однако эти юридические ограничения, как мы видим, не являются препятствием для Вашингтона в его безудержном стремлении накачать оружием Киев», — написала Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что правила эксплуатации вертолетов были закреплены в контракте и сертификате конечного пользователя. Москва не раз обращалась к Вашингтону с замечаниями по соблюдению договоренностей, отметила она, однако в Вашингтоне настаивают, что военная помощь Украине укрепляет только оборону страны, а действия США соответствуют национальным интересам и законодательству. Захарова назвала решения американских властей «очередным вопиющим фактом нарушения американской стороной ее международных обязательств» и «политики двойных стандартов».

Представитель МИДа раскритиковала и поставку на Украину ракетных систем залпового огня (РСЗО), усомнившись в гарантиях Киева, что военную технику не будут использовать для ударов за пределами страны. Она продолжила: «чего стоят заверения Киева, мы прекрасно знаем и помним из истории «соблюдения» украинской стороной минских договоренностей».

Речь идет о пакете военной помощи Украине на $700 млн, который президент США Джо Байден анонсировал двумя днями ранее, 1 июня. Он уточнил, что Киеву окажут «своевременную и необходимую» поддержку, в том числе передадут РСЗО Himaris и боеприпасы к нему. В Пентагоне добавили, что Украине направят также четыре вертолета Ми-17, две радиолокационные станции, пять противоартиллерийских радаров, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и другое вооружение. В ведомстве при этом не уточнили, каким образом вертолеты попали в распоряжение США.

Читайте на РБК Pro Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Статьи Pro Неотразимая продажа: 3 элемента презентации, которые заставит купить Неотразимая продажа: 3 элемента презентации, которые заставит купить Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Инструкции

Вашингтон и ранее передавал Киеву вертолеты Ми-17, они вошли в пакет помощи, анонсированный в середине апреля. Тогда на Украину решили отправить 11 вертолетов.

Пять вертолетов Ми-17 уже находились на Украине во время начала российской спецоперации, украинские предприятия занимались ремонтом машин, поскольку были знакомы с техникой советского производства, писала The Washington Post, указав, что всего США тогда планировали передать Киеву 16 вертолетов. Вертолеты формально все еще принадлежали афганскому правительству, но так как они были оплачены из бюджета США в рамках помощи Афганистану, Пентагон в декабре прошлого года уведомил конгресс, что намерен обращаться с вертолетами как с собственностью министерства, писала газета.