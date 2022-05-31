Посол ЛНР сообщил о взрыве емкости с азотной кислотой в Северодонецке

Назначенная властями Украины администрация также сообщила о взрыве и предупредила, что пары азотной кислоты опасны для человека. Минобороны ранее говорило, что ВСУ разместили на комбинате тяжелое вооружение *

Комбинат «Азот» (Фото: Глеб Гранич / Reuters)

В Северодонецке на комбинате «Азот» взорвалась емкость с азотной кислотой, он контролируется украинскими военными, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима», — сообщил Мирошник.

Глава подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Сергей Гайдай предупредил, что пары азотной кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные пути. При отравлении проявляются симптомы, схожие с бронхитом, а также головокружение и сонливость. Он рекомендовал жителям подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

«Северодонецкое объединение Азот» является крупнейшим химическим предприятием Украины, оно входит в группу OSTCHEM Дмитрия Фирташа. Завод производит жидкий аммиак, аммиачную селитру, уксусную кислоту, метанол.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Северодонецка под полный контроль. По его словам, город освобожден и жителям больше «ничего не угрожает». Кадыров добавил, что город взяли за три часа. 30 мая официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что военные республики вместе с российскими войсками заняли плацдарм на территории города и «продолжают развивать успех».

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Накануне, 30 мая, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 1» сообщил, что «еще позавчера жилой сектор Северодонецка у нас находился под полным контролем», а вчера вечером «зачистка жилого сектора на 100%» была завершена.

Северодонецк был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР (второй город — Лисичанск). Бои в этом районе шли еще в марте. В начале мая в Минобороны России говорили, что ВСУ и украинские нацбатальоны разместили на территории «Азота» в Северодонецке тяжелое вооружение, а также «удерживают более тысячи работников завода и местных жителей» в его подземных сооружениях.