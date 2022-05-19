Россия сообщила о подготовке Киевом провокации c «блуждающими минометами»

По данным Минобороны, украинские войска хотят нанести удары из частного сектора по приграничным районам России, вызвать ответный огонь по жилым домам, где удерживаются мирные жители, и распространить эти сведения по мировым СМИ

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Киев планирует организовать новую провокацию в городе Середина-Буда в Сумской области на северо-востоке Украины и обстрелять приграничные районы России с помощью «блуждающих минометов», говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, которое опубликовало в Telegram российское Минобороны.

«Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», — сказано в документе.

После этого украинская сторона собирается обвинить российских военных в нанесении «неизбирательных ударов по мирным гражданам» и распространить эти сведения по украинским и западным СМИ, добавили в ведомстве.

В Минобороны повторно отметили, что российские войска «неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права» и не наносят ударов по гражданским объектам.

В начале мая ведомство сообщало о подготовке вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У». Украинские войска планировали нанести удары по мирным жителям в населенных пунктах Львовской и Волынской областей в День памяти и примирения — 8 мая, говорили в министерстве. Тогда в Минобороны также сказали, что Киев хотел обвинить Россию в нанесении неизбирательных ракетных ударов.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». В конце апреля Минобороны объявило о начале второй фазы спецоперации и сообщило, что на этом этапе российские военные должны будут взять под контроль Донбасс и Южную Украину.