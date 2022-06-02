В Словакии оценили последствия нефтяного эмбарго ЕС
Санкции в отношении российской нефти, которые согласовали послы стран Евросоюза, поставят под угрозу поставки продукции нефтеперерабатывающего завода Slovnaft — единственного в Словакии и одного из крупнейших в Центральной Европе — на ключевые рынки. Об этом заявил представитель НПЗ Антон Молнар, передает Dennik N.
«Спустя восемь месяцев после вступления санкций в силу мы не сможем гарантировать поставки на рынок в Центральноевропейском регионе», — указал Молнар. По его словам, предприятие не сможет экспортировать ключевую продукцию на его традиционные рынки — в Чехию, Австрию и Польшу.
Молнар полагает, что впоследствии заводу придется сократить переработку нефти до уровня ниже технологического минимума, и предприятие не может гарантировать, что будет способно снабжать нефтепродуктами внутренний рынок.
Slovnaft — «дочка» венгерской нефтекомпании MOL. НПЗ расположен в Братиславе, в основном он перерабатывает российскую сырую нефть — около 5,5 млн т сырья в год — и экспортирует две трети своей продукции.
Euraktiv со ссылкой на министра экономики Словакии Рихарда Сулика пишет, что перепрофилирование Slovnaft для переработки нефти из арабских стран займет много времени. Однако генеральный директор MOL Жолт Эрнади считает, что это будет возможно «в течение пары месяцев», но при этом эффективность НПЗ снизится на 20–30%.
30 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций, который подразумевает введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. 2 июня новые ограничения одобрили послы стран ЕС, на более высоком уровне документ может быть окончательно принят на следующий день.
Как пояснило руководство ЕС, под запрет попали морские перевозки, что составляет две трети российского экспорта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что остальное Евросоюз получал по нефтепроводам, при этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.
Импорт нефти из России в страны ЕС будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения нового пакета санкций, а нефтепродуктов — через восемь. Словакия ранее потребовала исключения из эмбарго ЕС. Как ожидается, его получат Венгрия, Чехия и Болгария.