Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию

Партия «Удар», лидером которой является Кличко, поучаствует в парламентских выборах. Стать главой этого объединения мэр Киева предложил Саакашвили. Последний ранее говорил, что желания получить какую-либо должность у него нет

Мэр Киева Виталий Кличко предложил вернувшемуся на прошлой неделе на Украину бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем своей партии «Украинский демократический альянс за реформы» («УДАР»). Об этом он сообщил в видеообращении на своей официальной странице в Facebook.

Запись начинается с того, что Кличко анонсирует: «УДАР» будет участвовать во внеочередных выборах в украинский парламент. «Предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии «УДАР», а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», — заявил киевский градоначальник.

Бывшему главе одесской обладминистрации, продолжил Кличко, он готов подставить свое «политическое плечо», потому что «политические силы создали препятствия для его участия в выборах». «Я убежден, такой наш союз сможет удвоить наши усилия ради преобразований в стране», — резюмировал мэр города.

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