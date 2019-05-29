Саакашвили после возвращения пообещал обновить власть на Украине

В республику экс-президент Грузии, по его словам, вернулся, чтобы участвовать в построении новой страны. У него, указал Саакашвили, стремления получить какую-либо должность нет, потому что «это плохо заканчивается»

Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после возвращения на Украину заявил, что готов помочь команде нового президента республики Владимира Зеленского обновить политическую власть в стране. Об этом он сообщил, выступая перед встречающими в аэропорту Борисполь в Киеве, передает «Интерфакс-Украина». Туда, получив новый украинский паспорт, Саакашвили прибыл рейсом из Варшавы.

Сам он, заверил политик, стремлений «получить какой-то кабинет или какую формальную должность» не имеет. «Это плохо заканчивается», — пояснил он, добавив, что «никуда не пойдет, ни на какие выборы» (цитата по порталу «Лига.Новости»).

«Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине», — уточнил он. Республике, уверен Саакашвили, необходимо будет «полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину». «Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей», — пригрозил он.

На Украину, уточнил также Саакашвили, он вернулся не чтобы «мстить, кого-то наказывать» или «что-то разрушать» (цитата по «Гордон.ua»). «Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умею, — строить», — резюмировал политик.