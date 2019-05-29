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Политика ,  
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Саакашвили после возвращения пообещал обновить власть на Украине
В республику экс-президент Грузии, по его словам, вернулся, чтобы участвовать в построении новой страны. У него, указал Саакашвили, стремления получить какую-либо должность нет, потому что «это плохо заканчивается»
Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после возвращения на Украину заявил, что готов помочь команде нового президента республики Владимира Зеленского обновить политическую власть в стране. Об этом он сообщил, выступая перед встречающими в аэропорту Борисполь в Киеве, передает «Интерфакс-Украина». Туда, получив новый украинский паспорт, Саакашвили прибыл рейсом из Варшавы.

Сам он, заверил политик, стремлений «получить какой-то кабинет или какую формальную должность» не имеет. «Это плохо заканчивается», — пояснил он, добавив, что «никуда не пойдет, ни на какие выборы» (цитата по порталу «Лига.Новости»).

«Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине», — уточнил он. Республике, уверен Саакашвили, необходимо будет «полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину». «Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей», — пригрозил он.

На Украину, уточнил также Саакашвили, он вернулся не чтобы «мстить, кого-то наказывать» или «что-то разрушать» (цитата по «Гордон.ua»). «Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умею, — строить», — резюмировал политик.

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Партия Саакашвили объявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Гражданства Украины Саакашвили лишился в июле 2017 года. Власти республики аргументировали это тем, что при получении гражданства он предоставил недостоверные данные. Сам экс-губернатор Одесской области не раз называл это решение незаконным и просил украинские власти вернуть ему паспорт. Ходатайство Саакашвили было одобрено только после того, как в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. 28 мая он отменил указ своего предшественника Петра Порошенко. На следующий день бывший президент Грузии вернулся в республику. В киевском аэропорту его встретили его сторонники.

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Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства

За несколько часов до этого украинская партия Саакашвили «Движение новых сил» заявила о планах принять участие в досрочных выборах в Верховную раду.

Украинский паспорт Саакашвили получил в мае 2015 года. В 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую областную администрацию. Пост президента Грузии Саакашвили занимал с 2004-го по 2013 год.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Михаил Саакашвили, Украина
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