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Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком». Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда. На Украине технологические циклы везде остановились. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного», — сказал он.

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Он отметил, что в стране есть 130 «потрясающих» военных заводов, которые при этом не производят новые технологии. Саакашвили добавил, что в скором времени Украина перестанет быть и «аграрным придатком», так как аграрные страны тоже должны быть технологичны.

Экс-президент Грузии рассказал, что, по оценкам Всемирного банка, Украина при ее текущих темпах развития догонит Польшу через 50 лет, если последняя будет «стоять на месте».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в страну. Впоследствии экс-президент Грузии заявил, что планирует обновить политическую власть на Украине. Его партия «Движение новых сил» объявила о намерении участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.

Теги: Украина, Михаил Саакашвили
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