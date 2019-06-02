Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком». Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда. На Украине технологические циклы везде остановились. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного», — сказал он.

Он отметил, что в стране есть 130 «потрясающих» военных заводов, которые при этом не производят новые технологии. Саакашвили добавил, что в скором времени Украина перестанет быть и «аграрным придатком», так как аграрные страны тоже должны быть технологичны.

Экс-президент Грузии рассказал, что, по оценкам Всемирного банка, Украина при ее текущих темпах развития догонит Польшу через 50 лет, если последняя будет «стоять на месте».