Партия Саакашвили объявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Партия Саакашвили объявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Партия «Движение новых сил», которую возглавляет экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины. Об этом в интервью «Апострофу» заявил член совета фракции Давид Сакваралидзе.

Он сказал, что в парламенте партия хочет отстоять свои проекты и свою философию.

Сам Саакашвили не планирует баллотироваться в Раду, сказал РБК его знакомый. По словам собеседника РБК, Саакашвили будет «вип-агитатором» партии

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что его клиент написал письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство, которого Саакашвили лишили в июле 2017 года. По мнению бывшего губернатора, процедура была незаконной. Зеленский позднее отменил соответствующий указ президента Петра Порошенко.