Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского гражданства.

Видеозапись встречи Саакашвили в киевском аэропорту Борисполь, где приземлился вылетевший из Варшавы самолет с политиком на борту, размещена на странице экс-президента в Facebook. Судя по ней, Саакашвили в аэропорту встретило множество сторонников, скандировавших «Миша! Миша!».

28 мая, сразу после публикации указа о возвращении Саакашвили украинского гражданства, он заявил, что вернется на Украину уже в среду. Решение Зеленского политик назвал «смелым поступком достойного президента».

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу президента Украины Петра Порошенко. С мая 2015 года по ноябрь 2016-го грузинский политик был председателем Одесской областной администрации. Однако уже в июле 2017 года гражданства Украины Саакашвили лишили, пояснив, что при его получении экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные.