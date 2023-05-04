Власти Грузии на месяц закроют «Верхний Ларс» для легковых машин

Власти Грузии на месяц закроют КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией для легковых машин

КПП «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный действующий сегодня пункт пропуска на грузино-российской границе. Власти объяснили временную приостановку движения легковых машин через ККП необходимостью его ремонта

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Власти Грузии из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией с 5 мая на месяц закроют проезды для легковых автомобилей. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба службы доходов грузинского Минфина.

«С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей», — говорится в заявлении.

Легковой автотранспорт с определенными задержками сможет проезжать через проезды, предназначенные для грузовых транспортных средств, уточнили там. При этом передвижение людей через таможенно-пропускной пункт будет происходить в обычном режиме без каких-либо препятствий.

Для въезда на территорию Грузии россиянам не нужна виза, оставаться в стране они могут год. «Казбеги — Верхний Ларс» является единственным действующим сегодня пунктом пропуска на грузино-российской границе. Авиасообщение между странами прервано с 2019 года.

Грузия в 2022 году стала одним из самых популярных направлений у россиян, уезжавших из России после начала спецоперации. После того как президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, на КПП «Верхний Ларс» образовались многокиллометровые очереди. За день границу пересекало около 10 тыс. машин. В 2022 году, по данным МВД Грузии, в страну въехали почти 1,5 млн граждан России.

Переехали в Грузию за прошлый год, по данным Национальной службы статистики, 62,3 тыс. человек из России. Министерство юстиции Грузии также сообщало, что с начала 2022 года иностранцы купили в республике 15 тыс. квартир, из них более 6 тыс. приобрели россияне. За первый квартал 2023 года граждане России купили 2,1 тыс. квартир из 5159 проданных иностранцам.