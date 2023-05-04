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Медведев предупредил Борреля об эскалации конфликта из-за атаки на Кремль

Медведев — Боррелю: атака на Кремль приведет именно к эскалации, чего хотят в США и ЕС
Атака на Кремль приведет именно к тому, чего хотят в США и ЕС, заявил зампред Совбеза в ответ на призыв главы европейской дипломатии не использовать удар как предлог для дальнейшей эскалации
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Атака беспилотников на Кремль приведет именно к тому, чего хотят в США и ЕС, — эскалации конфликта на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он ответил на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который призвал Москву не использовать атаку как предлог для дальнейшей эскалации.

«Боррель высказался против использования атаки на Кремль для возможной дальнейшей эскалации конфликта. Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС», — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе напомнил о словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не причастен к атаке дронов. «Мы призываем Россию не использовать это предполагаемое нападение в качестве предлога для дальнейшей эскалации», — сказал глава европейской дипломатии (цитата по «Европейской правде»). Он подчеркнул, что украинские военные защищают свою страну и воюют на своей территории.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной атаке двух беспилотников на Кремль. Военные и спецслужбы вывели их из строя, утверждали там. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Президента Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Медведев предупредил Борреля об эскалации конфликта из-за атаки на Кремль
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Москва обвинила в ударе Киев. Зеленский отверг обвинения. Позднее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал атаку по Кремлю инсценировкой.

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4 мая Песков заявил, что за произошедшим стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — сказал он. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ответ сказал, что Соединенные Штаты не имеют к атаке никакого отношения. «Что бы это ни было, США в этом не участвовали», — подчеркнул он.

Говоря о реакции Путина, представитель Кремля отметил, что тот «всегда в таких сложных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах». Он заверил, что в Кремле «обычная рабочая обстановка».

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Персоны
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Жозеп Боррель атака беспилотники Кремль
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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