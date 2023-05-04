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Песков описал реакцию Путина на атаку беспилотников

Песков о реакции Путина на атаку дронов: президент в таких ситуациях сохраняет спокойствие
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в сложных ситуациях сохраняет спокойствие. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции главы государства на атаку беспилотников на Кремль, передает корреспондент РБК.

«Президент всегда в таких сложных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах», — сказал Песков.

После произошедшего в Кремле сохранилась «обычная рабочая обстановка», заверил он. «Все работают, все на своих местах», — сказал представитель президента.

3 мая российские власти обвинили Украину в ночной атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба, пострадавших не было. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией».

График работы Путина после случившегося «изменений не претерпел», отметили в пресс-службе главы государства. Власти также не будут отменять парад Победы на Красной площади 9 мая.

Киев свою причастность к атаке на Кремль отрицает. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, поэтому она «не использует его где-то еще».

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