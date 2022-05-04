ЦБ зафиксировал рост числа жалоб на банки из-за санкций

С января по март 2022 года в ЦБ поступило на 38,1% жалоб больше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Число жалоб на банки выросло на 15%; основная часть обращений связана с санкциями и повышенной неопределенностью

Фото: Андрей Любимов / РБК

В первом квартале 2022 года Центробанк получил 94,9 тыс. жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов, говорится в отчете регулятора. Это на 38,1% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По данным ЦБ, такой рост связан с введением санкций против России и «повышенной неопределенностью». Россияне обращались за разъяснениями мер поддержки населения и бизнеса, временного порядка операций с наличными, приостановки торгов на бирже, работы платежных карт в условиях ограничений и по другим поводам, сообщает ЦБ.

Жалобы, касающиеся последствий санкций, составили 10% от общего количества, большинство из них поступило в отношении кредитных организаций и субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка.

За год число жалоб на банки выросло на 15,5% и составило 49 тыс., отмечает регулятор. Из них более 13% составили обращения, связанные с санкциями. Самым распространенными причинами стали отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах.

На фоне санкций число обращений в отношении участников рынка ценных бумаг выросло в 7,2 раза. В основном поводом для них стали временная остановка торгов, ограничения на сделки с иностранными ценными бумагами или привязанными к ним инструментами.

Количество жалоб в отношении страховщиков увеличилось на 33%, в первую очередь из-за отказов в заключении договора ОСАГО и проблем с оформлением электронных полисов, сообщает регулятор.

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С конца февраля власти западных стран ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе против крупных банков, из-за начала российской военной операции на Украине. В частности, под блокирующие санкции США попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк. Ограничения против российских финансовых организаций ввели и другие государства.

ЦБ для поддержания финансовой стабильности начал давать послабления кредитным организациям. Регулятор также оказался под санкциями США, Евросоюза и Великобритании, Японии и других стран.