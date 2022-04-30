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Война санкций ,  
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Profil и ORF узнали о заморозке недвижимости депутата Госдумы в Австрии

Австрия заморозила резиденцию в Вене и пентхаус на озере Вертерзее, принадлежащие депутату Госдумы Андрею Горохову, пишут Profil и ORF. Согласно сведениям о доходах, у Горохова есть жилой дом и половина квартиры в этой стране
Депутат Госдумы России&nbsp;Андрей Горохов
Депутат Госдумы России Андрей Горохов (Фото: Невар Виталий / Виталий Невар/ТАСС)

Власти Австрии заморозили недвижимость депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Андрея Горохова в Вене и Каринтии в связи с антироссийскими санкциями, сообщают журнал Profil и телерадиокорпорация ORF.

По данным австрийских СМИ, Горохов является владельцем квартиры в 19-м Венском муниципальном районе, на окраине столицы Австрии, а также пентхаусом на озере Вертерзее в Каринтии. В Земельном кадастре страны говорится, что активы были заморожены в соответствии с Законом о санкциях. Это в том числе означает, что их продажа невозможна.

В декларации о доходах за 2021 год указано, что у Горохова в собственности есть жилой дом в Австрии площадью 353 кв. м и половина квартиры площадью 217,5 кв. м.

Profil и ORF уточнили, что Горохов является одним из 351 депутата, который проголосовал за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр «Единой России».

Forbes узнал о заморозке недвижимости Тимченко и Рашникова во Франции
Бизнес
Виктор Рашников

На фоне введения санкций власти ряда европейских стран начали замораживать недвижимость, принадлежащую российским бизнесменам.

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Так, в Италии 11 апреля наложили арест на виллу, которая принадлежит попавшему под западные санкции бывшему совладельцу компании «Уралхим» Дмитрию Мазепину и его сыну, бывшему гонщику «Формулы-1» Никите. Она находится в городе Портиско в провинции Сассари на севере Сардинии, ее стоимость оценивается в $105 млн, сообщали газета Corriere della Sera и телерадиокомпания Rai.

Как писал Forbes, власти Франции 16 апреля заморозили недвижимость российских бизнесменов на сумму почти $1 млрд, в том числе виллу в ороде Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу, которая принадлежит владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову через его дочь Ольгу.

Арестованное в Европе имущество российских бизнесменов. Фотогалерея
Фотогалерея 

Кроме того, французские власти заморозили виллу в Сен-Тропе и арестовали три объекта недвижимости в жилом доме в центре Парижа одного из основателей «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева.

В список также внесли собственность Романа Абрамовича. В частности, заморожен особняк Шато-де-ла-Кро, прежде принадлежавший английскому королю Эдуарду VIII.

В Кремле назвали санкции против российских бизнесменов за встречу с президентом России Владимиром Путиным «бандитизмом на международном уровне» и «крахом частной собственности и частного бизнеса».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
депутат Госдума заморозка Недвижимость Австрия
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