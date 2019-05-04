Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Украинцы без оформления визы могут посетить 133 страны, россияне — 117. Это является преимуществом украинского паспорта, считает Петр Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран. Об этом он написал в Facebook.

«Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — отметил Порошенко

Он сослался на данные Passport Index, согласно которым граждане Украины могут без оформления визы посетить 133 страны, тогда как россияне только 117. В числе стран, доступных украинцам и недоступных россиянам для свободного въезда, Швеция, Швейцария, Португалия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Монако, Мальта и многие другие европейские государства (Украина и ЕС договорились о безвизовом режиме в мае 2017 года).

Граждане России же в отличие от украинцев могут без оформления визы посетить Багамы, Колумбию, Гамбию, Филиппины, Южную Корею, Вьетнам и Венесуэлу.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей, то есть самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже он заявил, что в Москве думают о том, рассматривается возможность выдавать гражданство не только жителям отдельных областей, но и всем украинцам.