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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Украинцы без оформления визы могут посетить 133 страны, россияне — 117. Это является преимуществом украинского паспорта, считает Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран. Об этом он написал в Facebook.

«Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — отметил Порошенко

Он сослался на данные Passport Index, согласно которым граждане Украины могут без оформления визы посетить 133 страны, тогда как россияне только 117. В числе стран, доступных украинцам и недоступных россиянам для свободного въезда, Швеция, Швейцария, Португалия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Монако, Мальта и многие другие европейские государства (Украина и ЕС договорились о безвизовом режиме в мае 2017 года).

Граждане России же в отличие от украинцев могут без оформления визы посетить Багамы, Колумбию, Гамбию, Филиппины, Южную Корею, Вьетнам и Венесуэлу.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей, то есть самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже он заявил, что в Москве думают о том, рассматривается возможность выдавать гражданство не только жителям отдельных областей, но и всем украинцам.

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Путин упростил получение гражданства украинцам из Крыма и Донбасса

В ответ избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители его страны вряд ли соблазнятся российскими паспортами. «Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — добавил он.

Порошенко же говорил, что если кто-нибудь «будет раздавать россиянам святое украинское гражданство», то они его примут. «Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это высокая честь», — заявил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Петр Порошенко, паспорта
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