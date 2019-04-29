Порошенко возразил против раздачи россиянам «святого гражданства Украины»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,44 -0,29 EUR Бирж. 72,03 -0,14 Brent 72,08 +0,13% USD Нал. 65,24 64,02 EUR Нал. 72,74 71,51 USD ЦБ 64,69 -0,01 EUR ЦБ 72,20 +0,11 EUR/USD 1,1177 +0,0027 BTC/USD Бирж. 5 442,00 -51,30 IMOEX 2 569,83 +0,24% RTSI 1 254,96 +0,64% DJIA 26 570,19 +0,10% Nasdaq 8 165,00 +0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 64,69 (-0,01) Quote, 12:54
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 72,2 (+0,11) Quote, 12:54
Участников экспертизы голосования в «Голос.Дети» проверят на полиграфе Общество, 19:56 Это никому не нужно: как вывести бизнес на окупаемость РБК и «Билайн» Бизнес, 19:46 ИГ впервые за пять лет показало видео со своим лидером аль-Багдади Политика, 19:43 Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Рубин». Онлайн Спорт, 19:30 Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами людям из окружения Порошенко Политика, 19:27 Климкин назвал советское прошлое одной из причин несчастья украинцев Общество, 19:23 Экс-главу головного предприятия «Роскосмоса» арестовали по делу о хищении Общество, 19:20 Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по закупке С-400 Политика, 19:16 Путин попрощался с журналистами по-украински Политика, 19:11 ЦБ зафиксировал в марте исторический минимум безработицы Экономика, 19:06 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 19:05 Порошенко возразил против раздачи россиянам «святого гражданства Украины» Общество, 18:58 ФСБ показала видео задержания агитаторов ИГ в Подмосковье Общество, 18:53 Синоптики пообещали к воскресенью плюс 22 в европейской части России Общество, 18:51
Общество ,  
0 
Порошенко возразил против раздачи россиянам «святого гражданства Украины»
Быть гражданином Украины — высокая честь. Поэтому если предложить украинское гражданство россиянам, то все 140 млн человек его примут, опасается Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Принять гражданство Украины — высокая честь, и предлагать россиянам его получить нельзя. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове, передает «Интерфакс-Украина».

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 млн. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это высокая честь», — заявил Порошенко.

Ранее о том, что Украина готова предоставить свое гражданство россиянам, заявил избранный президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Киев готов помогать с гражданством «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов», и в первую очередь — «россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех».

Так Зеленский отреагировал на решение Москвы упростить жителям ДНР и ЛНР получение российского гражданства. По его словам, соблазнить украинцев российскими паспортами у Москвы не получится. Попытаются получить российское гражданство, по мнению Зеленского, только те, кто «до сих пор находится под влиянием пропаганды», либо те, кто получает российский паспорт ради заработка, либо люди, которые хотят скрыться от уголовных расследований.

Политика
Кремль ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев

О том, что Россия упрощает процедуру для жителей Донбасса, стало известно 24 апреля. Соответствующий указ был подписан из соображений гуманитарного характера, пояснил президент России, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, этот шаг даст жителям непризнанных республик Донбасса возможность свободнее перемещаться и пользоваться банковскими системами.

В Кремле, комментируя высказывание Зеленского, отметили, что внимательно следят за всеми публичными сообщениями. Жители Донбасса не перестанут ими быть после получения российского паспорта по упрощенной схеме, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Петр Порошенко, гражданство
Материалы по теме
Захарова дала совет «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter