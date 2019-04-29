Порошенко возразил против раздачи россиянам «святого гражданства Украины»

Быть гражданином Украины — высокая честь. Поэтому если предложить украинское гражданство россиянам, то все 140 млн человек его примут, опасается Петр Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Принять гражданство Украины — высокая честь, и предлагать россиянам его получить нельзя. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове, передает «Интерфакс-Украина».

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 млн. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это высокая честь», — заявил Порошенко.

Ранее о том, что Украина готова предоставить свое гражданство россиянам, заявил избранный президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Киев готов помогать с гражданством «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов», и в первую очередь — «россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех».

Так Зеленский отреагировал на решение Москвы упростить жителям ДНР и ЛНР получение российского гражданства. По его словам, соблазнить украинцев российскими паспортами у Москвы не получится. Попытаются получить российское гражданство, по мнению Зеленского, только те, кто «до сих пор находится под влиянием пропаганды», либо те, кто получает российский паспорт ради заработка, либо люди, которые хотят скрыться от уголовных расследований.