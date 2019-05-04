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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
В такую сумму «Укртранснафта» оценила недополученную выгоду. Компания приостановила транзит «грязной» российской нефти по участку нефтепровода «Дружба» 26 апреля
Фото: Barbara Ostrowska / EPA-EFE

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки. Такие цифры привел представитель пресс-службы компании изданию «Украинские новости».

«Исходя из планов транспортировки, по состоянию на 3 мая недополученная выручка «Укртранснафты» от оказания услуг по транспортировке нефти транзитом в направлении Словацкой Республики, Чешской Республики и Венгрии составляет ориентировочно 29,2 млн гривен», — цитирует издание своего собеседника.

«Укртранснафта» рассчитывает, что невыполненные планы поставок нефти будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки в последующие отчетные периоды до конца текущего года, добавляет издание.

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26 апреля «Укртранснафта» объявила о приостановке транзит нефти по части нефтепровода «Дружба» на участке «Мозырь — Броды» (южное ответвление от «Дружбы», которое идет в Словакию). В компании тогда подчеркнули, что данный шаг вынужденный, в виду того, что «сырье не соответствует качественным показателям». Тогда же компания подчеркнула, что «все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей».

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На поступающую из России по нефтепроводу «Дружба» загрязненную нефть с большим содержанием хлорорганических соединений Белоруссия пожаловалась 19 апреля. «Транснефть» признала проблему и пообещала исправить ситуацию. Тем не менее в резервуарах на белорусском участке скопилось до 1 млнт тонн загрязненной нефти. Принимать «грязную» нефть из России отказались, в частности, Польша, Германия, Словакия, Украина. 2 мая «Белнефтехим» сообщил о том, что из России начала поступать нефть, соответствующая стандартам.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, «Укртранснафта», «Дружба»
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