Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

В такую сумму «Укртранснафта» оценила недополученную выгоду. Компания приостановила транзит «грязной» российской нефти по участку нефтепровода «Дружба» 26 апреля

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Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки. Такие цифры привел представитель пресс-службы компании изданию «Украинские новости».

«Исходя из планов транспортировки, по состоянию на 3 мая недополученная выручка «Укртранснафты» от оказания услуг по транспортировке нефти транзитом в направлении Словацкой Республики, Чешской Республики и Венгрии составляет ориентировочно 29,2 млн гривен», — цитирует издание своего собеседника.

«Укртранснафта» рассчитывает, что невыполненные планы поставок нефти будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки в последующие отчетные периоды до конца текущего года, добавляет издание.

26 апреля «Укртранснафта» объявила о приостановке транзит нефти по части нефтепровода «Дружба» на участке «Мозырь — Броды» (южное ответвление от «Дружбы», которое идет в Словакию). В компании тогда подчеркнули, что данный шаг вынужденный, в виду того, что «сырье не соответствует качественным показателям». Тогда же компания подчеркнула, что «все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей».