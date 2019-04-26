Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

На такой шаг «Укртранснафта», подчеркнули в пресс-службе, пошла вынужденно. Ранее принимать российскую нефть марки Urals по этому трубопроводу не захотели ФРГ, Польша и Словакия. Также экспорт нефтепродуктов приостанавливал Минск

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» приостановила транзит нефти по части магистрального нефтепровода «Дружба» на участке «Мозырь-Броды». Об этом говорится на официальной странице предприятия в Facebook.

Участок «Мозырь-Броды» — это южное ответвление от нефтепровода «Дружба», начинается в белорусском городе Мозырь, проходит через украинский город Броды. Далее нефтепровод идет в Словакию.

Решение приостановить транзит нефти на этой части нефтепровода украинская компания, подчеркнули в пресс-службе, приняла вынужденно. Идя на такой шаг, «Укртранснафта» «руководствовалась соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины», рассказали в компании.

Согласно его условиям, предприятие имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

Материал дополняется.​