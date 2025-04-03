Белый дом пояснил, почему Трамп не ввел пошлины против России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент США Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, поскольку страна уже находится под санкциями США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт порталу Axios.

Американские санкции уже «исключают какую-либо значимую торговлю» с Россией, подчеркнула Ливитт. При этом пресс-секретарь не исключила в будущем введения дополнительных жестких санкций в отношении Москвы.

Ливитт подчеркнула, что в списке государств, которых коснутся пошлины, также не оказалось таких стран, как КНДР, Куба и Белоруссия, поскольку действующие санкции США уже достаточно строги.

Объем торговли между США и Россией упал с примерно $35 млрд в 2021 году до $3,5 млрд в 2024 году из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.

Тем не менее США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в список Трампа.

Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин до 50% на импорт из разных стран. Ограничения коснулись «и друзей, и врагов», в том числе ЕС и таких стран, как Китай, Индия, Австралия, Южная Корея и т.д. России в этом списке не оказалось.