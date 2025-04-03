Дмитриев рассказал об итогах переговоров с администрацией Трампа
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который сейчас находится с визитом в США, сообщил журналистам, что встретился с ключевыми членами администрации Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между странами.
«Очень большое количество игроков» пытаются сорвать этот диалог, между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия, но стороны стараются их преодолеть, заявил Дмитриев.
«Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам», — сказал он (цитата по ТАСС). Reuters и Washington Post писали, что Дмитриев встречался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Дмитриев сообщил, что стороны обсуждали сотрудничество в Арктике, вопрос добычи редкоземельных элементов и восстановление прямого авиасообщения. Американский бизнес готов вернуться в Россию и может занять ниши, которые оставили ушедшие из страны европейские компании, «там, где это полезно для России», заявил также глава РФПИ.
По его словам, «значимый прогресс» достигнут по договоренности о прекращении огня на Украине. Сейчас обсуждаются возможности новых встреч представителей России и США, но окончательные сроки пока не утверждены.
Поездка главы РФПИ 2-3 апреля стала первым визитом высокопоставленного представителя России в США с начала военных действий на Украине. CNN передавал, что Вашингтон временно снял с чиновника санкции, введенные в 2022 году, чтобы выдать ему визу. Визит состоялся через несколько дней после того, как Трамп в интервью NBC сказал, что может ввести дополнительные санкции против России, и заявил, что «зол» и «взбешен» идеей российского президента Владимира Путина обсудить введение на Украине временного управления.
В дни визита Трамп объявил о введении пошлин до 50% на импорт из разных стран. Ограничения коснулись «и друзей, и врагов», в том числе ЕС и таких стран, как Китай, Индия, Австралия, Южная Корея и т.д. России в этом списке не оказалось, в Белом доме пояснили, что страна уже находится под санкциями США, которые «исключают какую-либо значимую торговлю».
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