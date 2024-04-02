Столтенберг предложит создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Киеву

Йенс Столтенберг в июне на саммите НАТО предложит создать фонд взносов на $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. Москва осуждает военные поставки Киеву

Йенс Столтенберг (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите альянса в Вашингтоне в июне предложит создать фонд взносов союзников на сумму $100 млрд в рамках финансирования поставок Украине вооружений, сообщил Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с ходом обсуждения, союзники по НАТО все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы расчета. К примеру, перед ними стоит вопрос, следует ли учитывать двустороннюю помощь Украине в этой сумме.

Это предложение требует одобрения всех 32 членов НАТО.

Первые обсуждения могут пройти 3–4 апреля, когда главы МИД стран НАТО соберутся в Брюсселе для празднования 75-летия альянса. Bloomberg передает, что кроме поддержки Украины министры, вероятно, обсудят потенциального преемника Столтенберга — срок его полномочий истекает в октябре.

По словам дипломатов, на которых ссылается Financial Times (FT), доля США в обсуждаемом фонде будет значительно меньше, чем объем помощи, о которой идут споры между конгрессом и Белым домом. Сенат США (большинство у демократов) поддержал выделение $60,1 млрд на военные нужды Киева еще в феврале. Однако палата представителей, где большинство удерживают республиканцы, все еще не начала голосовать за законопроект. FT полагает, что в рамках обсуждаемого фонда американская военная помощь Украине может сократиться чуть более чем до $16 млрд.

Также обсуждается сценарий, при котором НАТО могло бы взять на себя руководство контактной группой по обороне Украины, которая координирует поставки оружия на Украину примерно из 50 стран и которую сейчас координируют США, сообщили источники агентства. Bloomberg полагает, что такой шаг мог бы защитить НАТО от любых политических потрясений, связанных с выборами президента США.

Перспектива возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом вызвала споры о роли США в трансатлантической безопасности — европейские чиновники опасаются отзыва американской помощи Киеву, передает агентство. Бывший глава США неоднократно выступал против оказания помощи на $60 млрд.

Трамп ранее обещал закончить конфликт за сутки, если бы снова возглавил страну. В октябре 2022 года он говорил, что для его быстрого завершения необходимо незамедлительно начать мирные переговоры.

Россия осуждает любые военные поставки Украине и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.