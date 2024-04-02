 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг предложит создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Киеву

Bloomberg: генсек НАТО предложит создать фонд помощи Украине на $100 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенберг в июне на саммите НАТО предложит создать фонд взносов на $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. Москва осуждает военные поставки Киеву
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите альянса в Вашингтоне в июне предложит создать фонд взносов союзников на сумму $100 млрд в рамках финансирования поставок Украине вооружений, сообщил Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с ходом обсуждения, союзники по НАТО все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы расчета. К примеру, перед ними стоит вопрос, следует ли учитывать двустороннюю помощь Украине в этой сумме.

Это предложение требует одобрения всех 32 членов НАТО.

Первые обсуждения могут пройти 3–4 апреля, когда главы МИД стран НАТО соберутся в Брюсселе для празднования 75-летия альянса. Bloomberg передает, что кроме поддержки Украины министры, вероятно, обсудят потенциального преемника Столтенберга — срок его полномочий истекает в октябре.

По словам дипломатов, на которых ссылается Financial Times (FT), доля США в обсуждаемом фонде будет значительно меньше, чем объем помощи, о которой идут споры между конгрессом и Белым домом.

Сенат США (большинство у демократов) поддержал выделение $60,1 млрд на военные нужды Киева еще в феврале. Однако палата представителей, где большинство удерживают республиканцы, все еще не начала голосовать за законопроект. FT полагает, что в рамках обсуждаемого фонда американская военная помощь Украине может сократиться чуть более чем до $16 млрд.

Столтенберг увидел угрозу в российском гиперзвуковом оружии
Политика
Йенс Столтенберг

Также обсуждается сценарий, при котором НАТО могло бы взять на себя руководство контактной группой по обороне Украины, которая координирует поставки оружия на Украину примерно из 50 стран и которую сейчас координируют США, сообщили источники агентства. Bloomberg полагает, что такой шаг мог бы защитить НАТО от любых политических потрясений, связанных с выборами президента США.

Перспектива возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом вызвала споры о роли США в трансатлантической безопасности — европейские чиновники опасаются отзыва американской помощи Киеву, передает агентство. Бывший глава США неоднократно выступал против оказания помощи на $60 млрд.

Трамп ранее обещал закончить конфликт за сутки, если бы снова возглавил страну. В октябре 2022 года он говорил, что для его быстрого завершения необходимо незамедлительно начать мирные переговоры.

Россия осуждает любые военные поставки Украине и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Йенс Столтенберг НАТО Украина помощь
Материалы по теме
Столтенберг заявил о роли НАТО в нанесении ущерба российскому флоту
Политика
Столтенберг оценил перспективы вступления Грузии в НАТО
Политика
Столтенберг подтвердил удары по российским кораблям западными ракетами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Тиньков не смог оспорить решение суда о выплате ₽20 млн по иску Дерипаски Бизнес, 23:00
Взлет Цукерберга. Десятка богатейших людей мира по версии Forbes Бизнес, 22:48 
Власти проверят цены посредников при продаже дизеля российским аграриям Бизнес, 22:37
Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над двумя регионами Политика, 22:27
В Харькове переименовали 18 улиц и переулков Политика, 22:17
Клуб Карпина победил лидера Первой лиги и вышел в полуфинал Кубка России Спорт, 22:13
США вывели из-под санкций бывшую «дочку» ВТБ в Европе Финансы, 22:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Локомотив» выиграл первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ Спорт, 21:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:36
В Турции сообщили о планах «Спартака» купить экс-игрока ЦСКА Спорт, 21:33
Столтенберг предложит создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Киеву Политика, 21:31
В Курской области сбили беспилотники Политика, 21:11
Владелец «Сплетника» и «Большого города» продаст бизнес Бизнес, 21:07
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК Политика, 21:03