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Зурабишвили призвала принять Грузию в ЕС, чтобы «спасти ее от России»

Президент Зурабишвили призвала принять Грузию в Евросоюз, чтобы спасти ее от России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Европарламенте с призывом предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС и критикой России. Власти Грузии официально не разделяют мнение президента о России и релокантах
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Грузия за последние полтора года приняла более 80 тыс. россиян. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила во время выступления в Европарламенте (ЕП). Это была первая за 13 лет речь грузинского лидера в ЕП, трансляция шла на сайте парламента.

«Давайте подумаем, что это значит — принимать граждан из страны, которая оккупировала 20% вашей территории и ведет жесточайшую войну против вашего друга Украины, — сказала Зурабишвили. — Тот факт, что это произошло без серьезных инцидентов, свидетельствует о толерантности Грузии. Мы можем и должны гордиться толерантностью, но это должно сопровождаться четкими и строгими государственными регламентами [прибытия и пребывания в стране], чтобы эта толерантность не привела к разочарованию и обострениям».

Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, объявивших об этом в 2008 году. Россия, напротив, признала их независимость, заключила с ними договоры о сотрудничестве и разместила там военные базы.

В ходе выступления президент призывала Брюссель предоставить Грузии статус страны — кандидата в Евросоюз. Свою заявку Тбилиси подал в марте 2022 года вместе с Кишиневом, через несколько дней после того, как это сделал Киев. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина и Молдавия получили кандидатский статус, Грузии в нем отказали — вместо этого ей выдали 12 рекомендаций, которые нужно выполнить для получения такого статуса. В выступлении Зурабишвили заявила, что для грузинского народа эти требования — «неотъемлемая часть их культуры, ценностей и наследия», «это не навязанные идеи, чем была советская идеология».

«У Грузии трагическая история, которая продлилась два с половиной века: царский империализм и русификация, советский тоталитаризм и репрессии и, наконец, российская агрессия и оккупация. Она разделяет эту историю с одной страной — с Украиной», — сказала Зурабишвили в Европарламенте. По ее словам, «Грузия заплатила высокую цену, чтобы защитить свою свободу и свое демократическое европейское будущее: в 21-м, 89-м, 92-м, 2008-м годах».

Должность президента в Грузии в большей степени номинальная — ее функции в основном представительские, решения принимает правительство. Позиция Зурабишвили по российскому вопросу, в частности, принципиально отличается от подхода кабмина. Недавний пример — расхождения из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией. Президент назвала этот шаг неприемлемым. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявлял, что это делается в первую очередь ради удобства граждан республики.

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На этом фоне под вопросом оказалась поездка Зурабишвили в Европу. Для выезда за рубеж ей нужно разрешение правительства. В конце марта президент, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, сообщила, что 18 апреля планирует посетить Страсбург и обратиться к депутатам Европарламента. Однако поездку пришлось отложить из-за того, что согласовать визит с правительством Грузии ей не удалось. Поездка президента в Евросоюз была перенесена на 31 мая. Несмотря на эти сложности и расхождения, в своем выступлении в ЕП отзываться плохо о нынешнем правительстве страны Саломе Зурабишвили не стала.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Грузия Евросоюз Саломе Зурабишвили Европарламент релокация
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