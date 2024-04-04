Британский министр обороны заявил о предвоенном периоде в мире
Послевоенный период в мире сменился предвоенным, заявил в статье для газеты The Daily Telegraph глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс. Колонка посвящена 75-летию с момента основания НАТО, годовщина наступила 4 апреля.
Министр отметил, что в 2014-м члены блока договорились довести оборонные расходы до 2% ВВП. Однако не все страны НАТО выполнили это обязательство. Генсек альянса Йенс Столтенберг в феврале сообщил, 18 членов НАТО (всего в блок входит 32 страны) смогли достичь планового показателя.
«Мы должны смотреть дальше этой цели, чтобы укрепить нашу обороноспособность. Тем не менее, некоторые страны по-прежнему не в состоянии достичь даже 2%. Так не может продолжаться. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим. <...> Мы перешли от послевоенного к предвоенному миру», — полагает он.
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