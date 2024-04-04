Белый дом опроверг план по СПГ для одобрения помощи Киеву

Белый дом опроверг данные о том, что может пересмотреть приостановку экспорта СПГ в обмен на одобрение помощи Украине в палате представителей. Решение принято в конце января, республиканцы называли его «субсидией Путину»

Карин Жан-Пьер (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Белый дом опроверг данные о том, администрация президента США рассматривает возможность пересмотреть решение о приостановке экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться одобрения в конгрессе помощи Киеву. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Президент [Джо Байден] поддерживает паузу в рассмотрении, очевидно, дополнительных одобрений лицензий на экспорт СПГ, чтобы оценить экономическое и климатическое влияние на потребителей и общественность», — сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что администрация президента считает, что республиканцы в палате представителей должны поддержать законопроект, который предусматривает финансирование помощи Украине.

Конгрессмены не могут прийти к соглашению по этой инициативе более полугода. Сенат одобрил законопроект, согласно которому Киев получил бы $60 млрд, но спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пообещал заблокировать его. В контролируемой республиканцами палате представителей разрабатывают свой билль, голосовать по нему будут после 9 апреля. The Hill писал, что в документе может появиться пункт о том, что средства будут выделены в качестве кредита. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что правительство США готово пересмотреть приостановку экспорта СПГ в обмен на одобрение финансирования помощи Украине. По данным агентства, пока Белый дом ждет всех предложений по поводу помощи Киеву, чтобы принять решение насчет отмены решения по СПГ.

В конце марта республиканец и спикер палаты представителей США Майк Джонсон допустил, что отмена приостановки экспорта СПГ может облегчить его партии поддержку нового пакета помощи Украине. Он конгрессмен от Луизианы, где есть много СПГ-проектов, отмечает Reuters.

Байден объявил о решении приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ в конце января. В это время Белый дом намеревался проанализировать, как отрасль влияет на энергетическую безопасность страны и окружающую среду. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что интенсивная лоббистская кампания по этому вопросу со стороны экологических групп, финансируемая миллиардерами, длилась примерно четыре года.

Генпрокуроры 16 штатов подали в суд против этого решения, в том числе Луизиана, Техас, Аляска. Сенатор-республиканец Тед Круз назвал решение Байдена «субсидией Владимиру Путину», поскольку, по его словам, Европе теперь придется покупать СПГ у России, а не у США.

В 2023 году США впервые стали крупнейшим экспортером СПГ в мире. В Катаре, крупнейшем поставщике СПГ в 2022-м, объемы добычи сократились.