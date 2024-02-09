WSJ объяснила решение Байдена по газу давлением Рокфеллеров

WSJ: решение Байдена по газу было принято под давлением Рокфеллеров и Блумберга

Две недели назад Байден поручил приостановить экспорт СПГ в связи с влиянием на климат и нацбезопасность. WSJ выяснила, что этому способствовала долгая лоббистская кампания экологических групп, финансируемых миллиардерами

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Решение прекратить выдачу новых разрежений на экспорт СПГ из США было принято президентом Джо Байденом в результате давления со стороны миллиардеров, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сведениям газеты, интенсивная лоббистская кампания длилась примерно четыре года, ее вели благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров ($10 млрд по оценке Forbes), а также спонсировали другие миллиардеры, среди которых Майкл Блумберг ($96 млрд). Кампания была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, выступавших против проектов в области ископаемого топлива. Активисты выдвигали экологические требования к Белому дому и федеральным чиновникам.

«Они привлекли наше внимание», — признал высокопоставленный представитель администрации Байдена усилия активистов.

Другие сотрудники также отметили, что на них повлияли действия экологических групп, но эта кампания не стала единственным фактором, сказавшемся на решении Байдена. Как они пояснили, Белый дом пошел на эти меры в свете результатов новых исследований о выбросах на объектах СПГ, а также намерения лучше понять, как поставки СПГ влияют на американскую экономику и нацбезопасность.

Речь идет о решении Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ, об этом было объявлено 26 января. На время заморозки в Белом доме проанализируют, как экспорт СПГ влияет на энергетическую безопасность США и окружающую среду. США по результатам прошлого года впервые стали крупнейшим экспортером СПГ в мире. В Катаре, крупнейшем поставщике СПГ в 2022 году, объемы добычи сократились.

Республиканцы подвергли решение Байдена резкой критике. Сентор Тед Круз назвал происходящее «подарком Путину». По его мнению, Европу теперь придется покупать СПГ у России, а не США.

Однако опрошенные Foreign Policy эксперты не нашли критических последствий этого шага для рынка СПГ или европейской энергобезопасности. «Люди не понимают, что это всего лишь пауза», — сказал Лукас Тракимавичюс, который занимается энергетической геополитикой в Институте исследований безопасности Евросоюза.

Как пишет Bloomberg, азиатские покупатели СПГ начали искать новых поставщиков на случай, если пауза в поставках затянется.

