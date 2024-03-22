16 штатов продали иск против решения Байдена по экспорту СПГ

Против решения администрации США о приостановке экспорта сжиженного природного газа (СПГ) подали иск 16 штатов, сообщил генпрокурор Техаса Кен Пэкстон.

«Запрет приведет к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из Техаса, ограничит нашу способность максимизировать доходы для государственных школ, заставит техасских производителей сжигать излишки природного газа вместо того, чтобы доставлять его на рынок, и уничтожит критически важные рабочие места», — говорится в его заявлении.

Истцами по иску, помимо Техаса, выступили генпрокуроры штатов Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Флорида, Южная Каролина и Юта.

В конце января 2024 года Байден решил приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ. На время заморозки в Белом доме проанализируют, как экспорт СПГ влияет на энергетическую безопасность США и окружающую среду, пояснил он. Сентор Тед Круз назвал происходящее «подарком Путину», поскольку, по его словам, Европе теперь придется покупать СПГ у России, а не США.

В 2023 году США впервые стали крупнейшим экспортером СПГ в мире. В Катаре, крупнейшем поставщике СПГ в предыдущем году, объемы добычи сократились.