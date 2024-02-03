Cенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение Байдена по СПГ

Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пойдет на пользу России. Такое мнение высказал американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) в эфире Fox News.

«Что на прошлой неделе сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена. Он заблокировал будущий экспорт американского СПГ. Это значит, что Европе придется покупать его у России, а не у Америки. От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину», — сказал Круз.

Байден распорядился приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ из страны 26 января. На время заморозки в Белом доме проанализируют, как экспорт СПГ влияет на энергетическую безопасность США и окружающую среду, заявил президент.

Он отметил, что республиканцы «отрицают актуальность климатического кризиса», а в Белом доме решили «прислушаться к призывам молодых людей <...>, которые используют свои голоса, чтобы требовать действий от тех, кто может действовать». «Как всегда делала Америка, мы превратим кризис в возможность — создание рабочих мест в области чистой энергии, улучшение качества жизни и построение более обнадеживающего будущего для наших детей», — заявил Байден.