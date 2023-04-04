Bloomberg: у НАТО пока нет планов по развертыванию боевой группы в Финляндии

Bloomberg узнал, что НАТО не будет размещать боевые группы в Финляндии

Руководство НАТО сейчас не планирует размещать в Финляндии боевую группу Североатлантического альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в блоке. По словам собеседника агентства, у страны и так есть «возможности и обширный опыт» защиты своей территории.

Соединенные Штаты также не планируют размещать боевую группу в Финляндии, сообщил агентству источник в правительстве США. По его словам, Хельсинки не обращались к НАТО с подобным запросом.

В то же время источник в альянсе отметил, что командование НАТО постоянно оценивает угрозы и «могло бы дать такую рекомендацию [по размещению групп], если сочло бы это необходимым».

4 апреля Финляндия передала госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Ранее документ о вступлении страны в НАТО подписал министр глава МИДа Пекка Хаависто.

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