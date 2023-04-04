Путин: индексации тарифов ЖКХ до лета 2024 года не должно быть

Путин напомнил о сохранении тарифов ЖКХ в течение полутора лет

Президент напомнил, что индексация тарифов, запланированная на июль 2023 года, была проведена еще в декабре 2022-го, следующая намечена на 1 июля 2024 года

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Индексации тарифов на услуги ЖКХ до лета 2024 года не должно быть, заявил президент Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

Он напомнил, что индексация тарифов, запланированная на июль 2023 года, была осуществлена еще в конце 2022-го.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — сказал Путин во время беседы с рабочими «Тулажелдормаша».

Осенью прошлого года правительство перенесло ежегодную индексацию тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Таким образом, в текущем году индексации не будет, следующая намечена на 1 июля 2024 года, сообщали в Минэкономразвития.

С 1 декабря предельный рост тарифов на газ, электричество, водо- и теплоснабжение для всех регионов составил 9%. Индексация была проведена второй раз за год.

Как сообщал Росстат, с 1 июля прошлого года тарифы на водоотведение по стране повысились на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по электроснабжению — на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 4,1%, на холодное водоснабжение — на 4%.

В 2024 году в России должны пройти президентские выборы.