В России выросли тарифы на ЖКХ

В России вступила в силу индексация тарифов ЖКХ — их могут повысить на 9%

Индексация тарифов ЖКХ произошла второй раз за год. Предельный рост цен на коммунальные услуги по всей стране установлен на уровне 9%

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В России с 1 декабря увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом, предусмотренный постановлением правительства, составляет 9%.

Повышение тарифов обычно происходит раз в год, в июле, и для регионов ранее устанавливались различные предельные индексы такого повышения. По данным Росстата, 1 июля 2022 года тарифы на водоотведение по стране выросли на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по электроснабжению — на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 4,1%, на холодное водоснабжение — на 4%.

Вторую за год индексацию тарифов ЖКХ в сентябре анонсировало Минэкономразвития. Она перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го и в следующем году проводится не будет.

Такое решение в министерстве объясняли тем, что необходимо обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов. «Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — указывали в министерстве.

По оценке министерства, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек с 1 декабря вырастет на 324 рубля.

Отдельно с предложением поднять тарифы на газ как для промышленности, так и для населения на 8,5% выступала Федеральная антимонопольная служба. Она указывала, что рост будет ниже уровня инфляции и тарифы не будут меняться до июля 2024 года. В постановлении правительства указывается, что оптовые цены на природный газ ФАС должна установить не позднее пяти дней после вступления в силу (1 декабря) решения об индексации тарифов ЖКУ.

Внеплановая индексация и ее увеличение отразятся на годовой инфляции в 2022-м и следующих годах, отмечали в рейтинговом агентстве АКРА. Эффект от повышения тарифов на годовую инфляцию составит около 1 п.п. на конец 2022 года к показателю годом ранее и 0,5 п.п на конец 2023-го.

Примерно на ту же величину индексация окажет влияние на динамику реальных располагаемых доходов населения, причем сильнее всего повышение ударит по самым бедным, указывали в агентстве.