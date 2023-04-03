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Минстрой предложил обязать впускать в квартиры работников ЖКХ

Минстрой предложил обязать жильцов впускать работников ЖКХ в квартиры и частные дома

Жильцов частных домов и квартир могут обязать впускать работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для установки и обслуживания умных счетчиков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя правительству России.

Из письма следует, что для граждан, которые дважды отказали в допуске сотрудникам коммунальных услуг, будет предусмотрена административная ответственность.

Как сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, недопуск работников ЖКХ в жилые помещения — это глобальная проблема. Вопросы возникают также на уровне обслуживания газового оборудования и проверки незаконных перепланировок. «Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы», — отметила Разворотнева.

Депутат добавила, что перед приходом сотрудников ЖКХ граждане должны получать уведомление о предстоящих работах. По ее мнению, из-за того, что организации не соблюдают правила, «люди становятся жертвами аферистов».

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что штрафы простимулируют граждан «позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам».

Разворотнева добавила, что без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, если есть угроза жизни соседям. Как в 2020 году уточняла юрист Виктория Данильченко, на сотрудников ЖКХ это не распространяется. При этом проверку газового оборудования может проводить либо представитель поставщика газа, либо представитель государственной жилищной инспекции и специализированной организации, которая предоставляет и осуществляет обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

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