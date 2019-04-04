Чибис анонсировал «персональные решения» по чиновникам из команды Ковтун

Новый глава Мурманской области допустил дальнейшую ревизию команды его предшественницы, Марины Ковтун. Чиновников ждут персональные решения, отметил Андрей Чибис

Андрей Чибис (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал РБК, что полномочия чиновников из команды бывшего главы региона Марины Ковтун продлены на два месяца, после которых в случае необходимости возможны кадровые перестановки.

«Сейчас их полномочия продлены на два месяца, по истечении которых будут приняты персональные решения по каждому. При этом хочу подчеркнуть: у меня нет никаких предубеждений», — сказал он.

Чибис подчеркнул, что после его назначения уже провели ряд кадровых перестановок. Не исключено, что они не последние, добавил и.о. главы региона.

По словам и.о. губернатора, одной из ключевых проблем Мурманской области является отток населения. Жителей волнуют вопросы ЖКХ, обустройства городов, а также качества жизни и медицинских услуг, продолжил Чибис. В регионе недостаточно развиты сферы туризма, малый и средний бизнес, считает он.

«Поэтому первое, с чего я начал, — это оперативное решение ключевых проблем, которые волнуют людей. Это вопросы ЖКХ, уборки улиц, медицины. В среднесрочной перспективе это поддержка бизнеса», — заявил Чибис.