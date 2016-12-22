Россия получила от ОЗХО ответы по «делу Скрипаля»

В настоящее время Москва изучает полученные ответы. Всего Россия направляла в организацию 13 вопросов

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Российское постоянное представительство при Организации по запрещению химического оружия, направлявшее в ОЗХО вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получило ответы на них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской миссии.

«Да, мы получили ответы. Они изучаются», — сказал собеседник агентства.

Свои вопросы по «делу Скрипаля» российское постпредство при ОЗХО направило в технический секретариат организации 1 апреля. В частности, Москву интересовало, какие данные Лондон предоставлял в ОЗХО в виде улик, какого рода помощь запрашивал. Также Москва поинтересовалась, будет ли ОЗХО делиться с российскими властями информацией, которую Лондон предоставил организации.

Еще один вопрос касался самого отравляющего вещества. Москва просит прояснить, что конкретно Великобритания требует подтвердить в ОЗХО: факт применения нервно-паралитического вещества или то, что яд относится к типу «Новичок» по западной классификации.

В среду, 4 апреля, в Гааге состоится заседание Исполнительного совета ОЗХО. Оно проводится по инициативе Москвы и будет посвящено расследованию отравления Сергея Скрипаля. Президент России Владимир Путин накануне выразил надежду, что после этого заседания в истории с отравлением Скрипаля будет поставлена точка.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позицию Лондона поддержали США и ряд других западных стран. Все они в качестве ответа выслали из своих стран российских дипломатов. Москва, отрицающая свою причастность к отравлению Скрипалей, ответила зеркальными мерами.

Свои вопросы по «делу Скрипаля» МИД России ранее направлял Великобритании и Франции. В этом перечне было 14 вопросов. Среди них: почему Москве было отказано в праве консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипаль, которые являются российскими гражданами, на основании чего было установлено «российское происхождение» отравляющего вещества и на каком основании к расследованию была привлечена Франция.