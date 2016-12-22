МИД объявил европейским послам о зеркальных мерах из-за «дела Скрипаля»

Россия начала принимать зеркальные меры против стран, объявивших о высылке российских дипломатов. За «провокационное» поведение Британии, добившейся подобного демарша Запада, ее миссия будет сокращена до размеров российской

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Посольства европейских стран в Москве начали объявлять о мерах, которые МИД России принял против них в ответ на массовую высылку российских дипломатов. Как следует из заявлений представителей миссии, в большинстве случаев речь идет о зеркальных мерах.

В посольстве Испании РБК подтвердили, что утром 30 марта глава испанской миссии Игнасио Ибаньес был вызван в МИД России. «Послу сообщили, что согласно принципу взаимности, в соответствии с шагами Мадрида, Россия объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства Испании в Москве», — рассказал собеседник РБК. Испания объявила о намерении выслать двух россиян вечером 26 марта.

Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос рассказала ТАСС, что Москва потребовала выслать двух сотрудников ее посольства в ответ на выдворение двоих россиян 26 марта. Латвийский МИД сообщил, что Россия вышлет одного сотрудника их миссии в ответ на выдворение одного российского дипломата.

Из числа сотрудников посольства Италии будут высланы двое — в ответ на двоих россиян, говорится в сообщении МИД республики. МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четырех россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).

МИД Чехии также сообщает, что Москва объявила нежелательными лицами трех чешских дипломатов — в ответ на аналогичные меры Праги. Они должны будут покинуть Москву к 5 апреля.

В течение дня 30 марта послы государств, ранее объявивших о высылке россиян, вызываются в российский МИД, где им вручают ноту протеста и объявляют об ответных дипломатических мерах. Накануне вечером подобные меры анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так, в пятницу по состоянию на 16:30 мск в МИДе побывали уже главы дипмиссий Великобритании, ФРГ, Италии, Франции, Испании, Польши, Украины, Хорватии, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Македонии, Швеции, Австралии, Канады, Чехии и Ирландии. В то же время в посольстве Венгрии РБК рассказали, что посла Яноша Баллу в российское министерство пока не вызывали.

В некоторых случаях Москва применила зеркальные меры даже с учетом должностей дипломатов. Так, в ответ на высылку из Таллина военного атташе России, Москва объявила нежелательной персоной военного атташе Эстонии, сообщает эстонское издание EER со ссылкой на МИД страны.

Дипломатический кризис связан с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта. Основываясь на данных британских экспертов, Лондон уверяет, что покушение на них с использованием химического оружия организовали российские власти. Москва все обвинения отрицает, призывая дождаться завершения расследования с участием международных экспертов.

Вечером 22 марта лидеры стран ЕС единогласно выразили поддержку Великобритании и договорились в добровольном порядке принять против России дипломатические меры. С понедельника, 26 марта, 18 из 28 стран ЕС объявили о выдворении от одного до четырех российских дипломатов (ранее британцы выслали 23 россиянина). Еще десять стран вне ЕС приняли схожие меры: США, Канада, Австралия, Украина, Македония, Албания, Молдавия, Грузия, Черногория и Норвегия. Всего за неделю 28 стран объявили о выдворении 123 человек.

Кроме того, пять европейских стран — Болгария, Люксембург, Мальта, Словения и Словакия — отозвали своих послов из Москвы для консультаций. Внутри ЕС лишь три страны отказались от каких-либо мер: Австрия, Греция и Кипр.

На прошлой неделе Россия и Британия уже произвели взаимное выдворение 23 сотрудников своих миссий. В пятницу, 30 марта, как говорится в сообщение МИДа, британского посла Лори Бристоу вызвали в министерство, чтобы выразить решительный протест в связи с «провокационными действиями» Лондона, благодаря которым российских дипломатов вышлет целый ряд третьих стран. Кроме того, послу Бристоу сообщили о дальнейшем сокращении британской миссии: в течение месяца число ее сотрудников в посольстве и генконсульствах должно быть приведено в соответствие с числом российских сотрудников миссии в Великобритании. Летом прошлого года Москва потребовала сократить штат американской миссии на две трети — до размера российской миссии в США (455 человек).