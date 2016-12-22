Путин выразил надежду вскоре поставить точку в «деле Скрипаля»

На ближайшей сессии Организации по запрещению химического оружия, которая пройдет в среду, 4 апреля, Россия хотела бы поставить «окончательную точку» в «деле Скрипаля», заявил президент России Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что на сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия, которую Москва созывает в среду, 4 апреля, будет «самым подробным образом» разобрана ситуация с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — сказал он (цитата по ТАСС).

Путин отметил, что его удивляет скорость, с которой была развязана антироссийская кампания в связи с отравлением. Он напомнил, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль.

«Наконец, вот только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, это в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения. В том числе не могут сказать, что это вещество произведено в Российской Федерации», — сказал Путин.

Ранее, 1 апреля, российское постоянное представительство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в технический секретариат организации 13 вопросов, которые интересуют Москву в рамках расследования дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Россия требует прояснить, какие данные предоставлял в ОЗХО в виде улик, какого рода помощь запрашивал Лондон у техсекретариата организации, а также интересуется, будет ли ОЗХО делиться с российскими властями информацией, которую Лондон предоставил организации. Также Москва требует уточнить, что конкретно Великобритания требует подтвердить в ОЗХО: факт применения нервно-паралитического вещества или то, что яд относится к типу «Новичок» по западной классификации.

За день до этого МИД России направил ноту с 14 вопросами по «делу Скрипаля» Великобритании и Франции. Российские власти требуют объяснить, почему Москве было отказано в праве консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипаль, которые являются российскими гражданами, на основании чего было установлено «российское происхождение» вещества, которым были отравлены Скрипали в британском Солсбери. Также Москву интересует, на каком основании к расследованию была привлечена Франция и какие данные ей предоставил Лондон.

Великобритания, США, Франция, Германия и еще более 20 стран обвиняют Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Генштаба Сергея Скрипаля, обвиненного в России в госизмене, и его дочери Юлии. По словам официального Лондона, против них было применено боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое производилось в СССР и относится к третьему поколению химического оружия. На основании этих обвинений Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. Подобные меры против России приняли более 20 стран: США, например, объявили о выдворении сразу 60 членов российской дипмиссии, а Австралия выслала двоих российских дипломатов.

​Россия все обвинения в свою сторону неоднократно опровергала и требовала предоставить ей доказательства. В отношении Великобритании и США Москва приняла зеркальные меры по дипломатам.