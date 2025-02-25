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Политика ,  
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Лавров призвал решить вопрос с ядерной программой Ирана без угроз

Сергей Лавров выступает на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране
Сергей Лавров выступает на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что по-прежнему сохраняется достаточно дипломатических возможностей для заключения новой ядерной сделки с Ираном без использования угроз о применении силы. Об этом министр заявил в ходе своего визита в Тегеран, передает корреспондент РБК.

«Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать, надо его максимально эффективно задействовать без каких-либо угроз и без намеков [относительно] неких силовых решений», — сказал министр.

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Политика

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном. По его мнению, Тегеран может быть готов к переговорам, поскольку иранская система противовоздушной обороны (ПВО) была практически уничтожена в результате обмена прямыми ударами с Израилем весной и осенью 2024 года.

Американский президент заявил, будто «все считают», что Израиль с согласия и помощи США планирует разбомбить Иран, чтобы помешать Тегерану обзавестись ядерным оружием, и есть два способа помешать этому — «бомбами или исписанным листком бумаги».

Трамп не впервые заявляет о желании выйти на новую сделку с Тегераном. Так, 7 февраля он заявил The New York Post, что предпочел бы договориться с Ираном, вместо того чтобы дать Израилю разбомбить его «к чертовой матери». Он отказался уточнять, что именно собирается предложить иранским властям, но выразил надежду, что после услышанного они «решат не делать того, о чем сейчас думают», намекнув на предполагаемое желание Тегерана обзавестись ядерным оружием.

В 2018 году, во время своего первого срока на посту президента, Трамп вывел США из шестистороннего соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года.

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Дональд Трамп ядерная сделка Иран Сергей Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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