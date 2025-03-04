FT узнала о предложении Франции по активам России и гарантиям для Киева

Французские чиновники обсудили возможность изъять замороженные активы России в случае, если та нарушит мирное соглашение, пишет газета. Это станет гарантиями для Киева. Москва считает любое использование своих активов воровством

Франция предложила европейским партнерам использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

По данным газеты, французские чиновники обсудили возможность конфисковать активы в случае, если Россия нарушит мирное соглашение. Те, кто выступает за заключение мирной сделки, рассматривают его как способ «заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии», отмечает издание. Президент США Дональд Трамп заверял, что его российский коллега Владимир Путин выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения. «Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — убежден Трамп. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам.

По словам собеседников, предложение «было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но оно далеко от согласования».

Французский президент Эмманюэль Макрон исключал возможность изъятия российских активов. Он напомнил о договоренности G7 направить средства, полученные за счет доходов от них, на поддержку Украины, назвав это частью санкций. Макрон считает, что будущее заблокированных средств должно стать частью мирных переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после слов французского лидера попросил разъяснить, «в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал».

Летом 2024 года страны G7 согласовали механизм использования заблокированных российских активов для оказания помощи Украине: она получит кредит на сумму около $50 млрд, который будет погашаться за счет будущих процентов с российских активов.

Россия считает использование своих заблокированных активов воровством. «Конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения. И в случае если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — заявили накануне в Кремле.

Британский премьер Кир Стармер сообщал, что Лондон и Париж предложат свой план прекращения боевых действий, подготовленный вместе с Украиной и «возможно, еще одной или двумя странами». Макрон затем пояснил, что речь идет о «перемирии в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», а впоследствии и о размещение европейских военных в качестве миротворцев. И Москва, и Киев вариант с заморозкой конфликта исключают.