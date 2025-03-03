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Военная операция на Украине ,  
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Глава ФБР поручил конгрессу расследование помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава ФБР говорил о намерении провести расследование о том, куда уходят выделенные на помощь Украине средства, еще в 2023 году. Теперь он поручил сделать это конгрессу. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Mattie Neretin / CNP / Global Look Press
Фото: Mattie Neretin / CNP / Global Look Press

Новый директор ФБР Кэш Патель заявил в подкасте Kash's Corner, что поручил конгрессу расследовать, куда ушли «сотни миллиардов долларов», отправленные в поддержку Украины. Отрывок его заявления опубликовало издание The Epoch Times.

«Украина скоро превратится в современный Афганистан. <.> На данный момент у нас нет способа отследить деньги, которые мы отправляем в Украину. Мы полагаемся на слова [президента Украины Владимира] Зеленского и людей, которых он поставил у власти», — цитирует директора ФБР издание.

Пателя на пост главы ФБР выдвинул президент США Дональд Трамп. 20 февраля сенат утвердил его кандидатуру, на следующий день Патель принес присягу.

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Кэш Пател

Еще до выдвижения на пост директора ФБР, в 2023 году, Патель заявлял о намерении инициировать расследование против президента Украины Владимира Зеленского. «Мы же не отправили $1 млрд, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как конгрессу удается оправдываться», — говорил Патель.

По его словам, «мы не можем слепо доверять (Владимиру Зеленскому. — РБК), выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги».

США с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную помощь на $65,9 млрд, средства выделялись из американского бюджета, сообщал Госдеп. Вашингтон не раскрывает, какой объем оружия, помимо безвозмездных поставок, продает Киеву.

После перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины.

The Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что из-за спора президентов в США изучают возможность прекратить поставки военной помощи Украине.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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