Глава ФБР поручил конгрессу расследование помощи Украине

Глава ФБР говорил о намерении провести расследование о том, куда уходят выделенные на помощь Украине средства, еще в 2023 году. Теперь он поручил сделать это конгрессу. Москва осуждает помощь Киеву

Фото: Mattie Neretin / CNP / Global Look Press

Новый директор ФБР Кэш Патель заявил в подкасте Kash's Corner, что поручил конгрессу расследовать, куда ушли «сотни миллиардов долларов», отправленные в поддержку Украины. Отрывок его заявления опубликовало издание The Epoch Times.

«Украина скоро превратится в современный Афганистан. <.> На данный момент у нас нет способа отследить деньги, которые мы отправляем в Украину. Мы полагаемся на слова [президента Украины Владимира] Зеленского и людей, которых он поставил у власти», — цитирует директора ФБР издание.

Пателя на пост главы ФБР выдвинул президент США Дональд Трамп. 20 февраля сенат утвердил его кандидатуру, на следующий день Патель принес присягу.

Еще до выдвижения на пост директора ФБР, в 2023 году, Патель заявлял о намерении инициировать расследование против президента Украины Владимира Зеленского. «Мы же не отправили $1 млрд, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как конгрессу удается оправдываться», — говорил Патель.

По его словам, «мы не можем слепо доверять (Владимиру Зеленскому. — РБК), выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги».

США с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную помощь на $65,9 млрд, средства выделялись из американского бюджета, сообщал Госдеп. Вашингтон не раскрывает, какой объем оружия, помимо безвозмездных поставок, продает Киеву.

После перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины.

The Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что из-за спора президентов в США изучают возможность прекратить поставки военной помощи Украине.

Россия осуждает передачу Западом оружия Киеву.