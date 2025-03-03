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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил Трампу словами о стремлении к настоящему миру

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп назвал слова президента Украины о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень, очень далеко», «самым худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». Затем последний написал, что Киеву нужен мир как можно скорее
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украине нужен мир «как можно скорее», заявил украинский президент Владимир Зеленский в посте на английском языке в соцсети X.

«Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность», — написал Зеленский.

По его словам, Киев работает вместе с США и Европой и «очень надеется» на поддержку США на пути к миру. «Мир нужен как можно скорее», — заключил украинский лидер.

Американский президент Дональд Трамп ранее прокомментировал заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень, очень далеко». «Это самое худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго это терпеть!» — заявил Трамп.

По его словам, украинский президент не хочет мира, пока у него есть поддержка США, а «Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США».

Axios анонсировал совещание Трампа 3 марта по конфликту на Украине
Политика
Фото:Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

После перепалки с украинским коллегой глава Белого дома заявил, что Украина не сможет победить без поддержки Соединенных Штатов. Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Зеленский подтвердит, что хочет мира, подчеркнул Трамп. Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц перечислил несколько условий для возобновления переговоров с Украиной: Зеленскому нужно принести извинения за перебранку в Белом доме, подписать соглашение по полезным ископаемым и быть готовым к участию в мирных переговорах.

После перепалки украинский лидер поблагодарил США за поддержку и подчеркнул, что его страна добивается «справедливого и прочного мира». Позднее, комментируя произошедшее, он заявил, что «это было не очень». «Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — пояснил Зеленский.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп мирные переговоры конфликт на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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