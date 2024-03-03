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Война санкций ,  
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В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа через Украину

Politico: Еврокомиссия оценила риски остановки транзита газа через Украину
Сюжет
Война санкций
Европа занимается поиском альтернативных маршрутов снабжения газом стран, которые получают его из России транзитом через Украину. Транзит закончится в конце 2024-го, а холода могут сделать ситуацию проблемной, считает Брюссель
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Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Прекращение транзита российского газа через Украину в конце 2024 года сократит объем импорта топлива на 5%, и в случае длительного похолодания это будет наихудший сценарий для стран, зависящих от поставок. Такой вывод содержится в конфиденциальном документе, составленном Еврокомиссией, выяснил Politico.

Утрата поставок через Украину грозит ростом расходов на импорт газа в связи с поиском альтернативных маршрутов, стоимость хранения газа также «сделает эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей», сказано в документе.

Еврокомиссия при этом отметила имеющуюся у ЕС гибкость в вопросе газовых поставок и сообщила о разработке планов на случай непредвиденных обстоятельств для недопущения дефицита энергии.

Контракт на поставки российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Киев предупреждал, что не желает вести с Москвой переговоры о пролонгации договора. Кремль указывал, что альтернативные маршруты поставок газа в Европу во многом «уже заблокированы».

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

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С наибольшими последствиями скорее всего столкнутся Австрия, Венгрия и Словакия, проблема вызывает беспокойство во всем регионе, заявила старший аналитик компании ICIS Аура Сабадус.

Нуждающиеся европейские страны могли бы компенсировать прекращение поставок из России с помощью газа, поступающего через Германию, Италию или Турцию, однако недавно немецкие власти приняли закон о налоге на экспорт газа, что усложняет такую перспективу. По оценке ICIS, налог снижает стимулы для европейских компаний в Центральной Европе инвестировать в поставки газа.

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Минэнерго Австрии сообщило Politico, что, несмотря на почти полную зависимость страны от импорта российского газа, власти приняли меры из-за риска прекращения поставок. Их словацкие коллеги признали, что прекращение транзита через Украину может «поразить энергетическую безопасность и стабильность цен».

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Еврокомиссия объявляла о намерении компенсировать объем поставляемого через Украину газа за счет совместных закупок странами сообщества через Европейскую энергетическую платформу.

«Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — сказал представитель ЕК Тим Макфи.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина транзит газа Евросоюз холода Австрия Венгрия Словакия Еврокомиссия
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