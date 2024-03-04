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Военная операция на Украине ,  
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Times сообщила о возможности России отследить поставки ракет на Украину

Times: российская разведка может отследить поставки Украине ракет Storm Shadow
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Военная операция на Украине

Великобритания и ее союзники по НАТО встревожены утечкой переговоров высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии, на которых они обсуждали возможность поставок Украине ракет Taurus, сообщает The Times.

Издание отмечает, что военные использовали стандартную незашифрованную платформу для видеоконференций Webex для обсуждения особо секретных операций. Речь шла в том числе о британских военнослужащих, которые могли бы помочь Германии развернуть крылатые ракеты на Украине, пишет газета.

На переговорах с тремя старшими офицерами командующий военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц обсуждал также способы поставок Украине ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP совместной разработки Великобритании и Франции, пишет The Times. В статье говорится, что подобные сведения позволят российской отслеживать перевозки вооружений в Европе и на территории Украины. Украинские военные используют эти ракеты с весны 2023 года, российское Минобороны не раз сообщало об их перехвате.

На вооружении Германии есть около 600 ракет Taurus; как следовало из утечки, Герхарц допустил возможность передать Украине 100 из них двумя партиями по 50 штук.

1 марта аудиозапись разговора Герхарца и других высокопоставленных офицеров опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сославшись на «товарищей в погонах». Со слов Симоньян, там обсуждалась среди прочего возможность ударов по Крымскому мосту. На следующий день Минобороны Германии признало факт перехвата разговора, а российский МИД потребовал от Берлина объяснений. 3 марта министр обороны Борис Писториус назвал утечку и публикацию записи «информационной войной» России против Германии.

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Теги
прослушка Германия Великобритания крылатые ракеты Storm Shadow SCALP Taurus
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