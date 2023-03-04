NYT оценила положение ВСУ в Артемовске как шаткое

Обозреватель NYT отмечает, что второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины свидетельствует о «шатком положении» ВСУ в Артемовске

Артёмовск (украинское название — Бахмут) (Фото: Alex Babenko / Reuters)

Второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск (украинское название — Бахмут) свидетельствует о «шатком положении», в котором оказались украинские войска. Об этом в колонке для The New York Times (NYT) пишет обозреватель Марк Сантора.

Автор статьи признает, что, несмотря на сопротивление ВСУ, которые «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последнее время российским силам удалось добиться успехов, «которые поставили под угрозу все важные дороги, ведущие в город и из него».

По словам журналиста, российские войска стремятся полностью отрезать снабжение ВСУ, и в настоящее время остается лишь две дороги, по которым еще можно проехать. При этом одна их них — трасса на Часов Яр — регулярно обстреливается.

«Украинские командиры говорят, что хотят продержаться как можно дольше, чтобы уменьшить силы противника, даже если в конечном итоге им не удастся удержать город. Однако, если вывод войск станет необходимым, смогут ли они успеть отступить с минимальными потерями?» — задался вопросом обозреватель.

Он отметил, что пока наступление ВС России удается сдерживать, однако если это изменится, тогда, вероятно, «изменятся и расчеты украинского военного и политического руководства».

Артемовск — город в ДНР, расположен к северу от Донецка и Горловки. Бои за него продолжаются несколько месяцев, за это время российские силы взяли ряд населенных пунктов в непосредственной близости к городу, в том числе Ягодное, Подгородное, Берховку, Опытное, Красную Гору и Парасковиевку.

Власти Украины называли бои за Бахмут мучительными и перманентно сложными, указывая, что ВСУ намерены удерживать город столько, сколько получится. «Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Тем не менее уже 1 марта советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут провести «стратегическое отступление» из Бахмута.