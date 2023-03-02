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Медведев счел Сунака, Макрона, Шольца и Байдена «пособниками террористов»

Медведев после нападения диверсантов назвал лидеров Запада «пособниками террористов»
Замглавы Совбеза считает, что Великобритания, Германия, Франция и США стали «участниками террористических актов украинского режима» после атаки в Брянской области
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и американского лидера Джо Байдена «прямыми пособниками террористов» после нападения диверсантов в Брянской области.

По его словам, сегодняшние события показали, кого «реально поддерживают в США, НАТО и ЕС». «Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», — написал он в телеграм-канале.

Медведев назвал их «выкормышами господ Сунака, Макрона, Шольца и Байдена». «Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов», — считает он.

2 марта власти Брянской области сообщили, что в села Любечане и Сушаны в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины, в Любечане они обстреляли автомобиль. По последним данным, там погибли два человека. Также пострадал десятилетний ребенок, он находится в больнице, его прооперировали.

Президент Владимир Путин назвал атаку терактом. Киев расценил сообщения о нападении как провокацию.

Медведев счел Сунака, Макрона, Шольца и Байдена «пособниками террористов»
Медведев счел Сунака, Макрона, Шольца и Байдена «пособниками террористов»

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Вечером в ФСБ заявили, что «вылазка украинских националистов» в Климовском районе пресечена. Они были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар, сказали в спецслужбе.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев диверсанты Военная операция на Украине
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