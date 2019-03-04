Трамп еще на год продлил санкции против России

Трамп еще на год продлил санкции против России

Решение принято в отношении санкций, введенных еще в 2014 году из-за ситуации на Украине

Дональд Трамп (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине. Американский лидер принял решение продлить ограничительные меры на год, сообщает Белый дом. Речь идет о санкциях в отношении лиц, которые «подрывают демократические процессы» на Украине.

Белый дом напоминает, что 6 марта 2014 года президент США (на то момент Барак Обама) объявил своим указом чрезвычайное положение, «чтобы справиться с необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». Угрозу представляли «действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожали ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности», говорится в документе. Позже американский лидер издавал еще несколько указов, согласно которым были приняты дополнительные санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

«Действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой угрозу <...> по этой причине чрезвычайное положение <...> должно быть продлено и после 6 марта 2019 года», — говорится в решении Дональда Трампа.

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