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Политический кризис на Украине ,  
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Волкер заявил о планах усилить антироссийские санкции из-за Крыма
Ограничения против России будут существовать, и США продолжат их усиливать до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине, заявил Курт Волкер
Курт Волкер (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пообещал, что США будут поддерживать и усиливать антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«США не принимают и не примут аннексию Россией Крыма», — заверил он, отметив, что российские власти «во исполнение своей оккупации много раз нарушили права человека». «Мы будем продолжать поддерживать и усиливать санкции [в отношении Москвы] до возвращения Крыма», — подчеркнул Волкер. Остальных деталей о планах американских властей он не раскрыл.

Такое заявление спецпредставитель США сделал после встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Переговоры они провели ранее 26 февраля на борту эсминца USS Donald Cook («Дональд Кук»). Накануне корабль прибыл в порт Одессы. Украинский лидер после этого диалога заявил, что подобная встреча — «важный сигнал Кремлю». Киев и Вашингтон «эффективно сотрудничают во всех сферах», отметил он.

Санкции против России в связи с ситуацией на востоке Украины и в Крыму США впервые ввели в 2014 году. Это произошло после того, как на полуострове состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о необходимости отделения Крыма от Украины. За эту инициативу проголосовали около 96,6% местных жителей. Киев и западные страны итоги этого референдума не признали. Россию они обвинили в аннексии полуострова — в Крыму в ходе голосования присутствовали вооруженные люди без опознавательных знаков на форме.

Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные. «Не буду скрывать, мы использовали наши вооруженные силы для блокирования украинских воинских подразделений, расквартированных в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти на выборы», — говорил президент в октябре 2014 года.

Политика
Евросоюз согласовал продление санкций против России

После этого западные санкции в отношении Москвы неоднократно расширялись и продлевались. Сейчас под ними до сих пор находятся бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Игорь Сечин, Сергей Чемезов и другие. Путин о некоторых из них отзывался как о своих «хороших знакомых» и друзьях.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Санкции, США Россия, Крым
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