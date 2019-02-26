Волкер заявил о планах усилить антироссийские санкции из-за Крыма

Ограничения против России будут существовать, и США продолжат их усиливать до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине, заявил Курт Волкер

Курт Волкер (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пообещал, что США будут поддерживать и усиливать антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«США не принимают и не примут аннексию Россией Крыма», — заверил он, отметив, что российские власти «во исполнение своей оккупации много раз нарушили права человека». «Мы будем продолжать поддерживать и усиливать санкции [в отношении Москвы] до возвращения Крыма», — подчеркнул Волкер. Остальных деталей о планах американских властей он не раскрыл.

Такое заявление спецпредставитель США сделал после встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Переговоры они провели ранее 26 февраля на борту эсминца USS Donald Cook («Дональд Кук»). Накануне корабль прибыл в порт Одессы. Украинский лидер после этого диалога заявил, что подобная встреча — «важный сигнал Кремлю». Киев и Вашингтон «эффективно сотрудничают во всех сферах», отметил он.

Санкции против России в связи с ситуацией на востоке Украины и в Крыму США впервые ввели в 2014 году. Это произошло после того, как на полуострове состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о необходимости отделения Крыма от Украины. За эту инициативу проголосовали около 96,6% местных жителей. Киев и западные страны итоги этого референдума не признали. Россию они обвинили в аннексии полуострова — в Крыму в ходе голосования присутствовали вооруженные люди без опознавательных знаков на форме.