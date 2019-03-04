SANA заявило о второй за день атаке коалиции с применением белого фосфора

SANA заявило о второй за день атаке коалиции с применением белого фосфора

Оба авиаудара пришлись по сирийской деревне Багуз у сирийско-иракской границы, утверждает агентство. В результате атаки есть жертвы среди мирного населения, большинство из них — женщины и дети

Фото: Rodi Said / Reuters

Несколько мирных жителей, большинство из которых женщины и дети, были убиты в результате нового авиаудара, нанесенного вечером 3 марта авиацией международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники в провинции Дейр-эз-Зор.

По словам собеседников, авиаудары наносились с применение запрещенных бомб с белым фосфором в районе деревни Багуз недалеко от сирийско-иракской границы.

Это вторая атака коалиции, согласно данным агентства, с применением запрещенных боеприпасов за последние сутки. Об аналогичных авиаударах у деревни Багуз SANA сообщала в ночь на 3 марта. О последствиях этих ударов данных не было.