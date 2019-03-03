SANA заявило о применении белого фосфора при авиаударе коалиции в Сирии

SANA заявило о применении белого фосфора при авиаударе коалиции в Сирии

Сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщает, что международная коалиция во главе с США применила запрещенные бомбы с белым фосфором при авиаударе в провинции в Дейр-аз-Зор.

По данным агентства, бомбардировку провели в районе деревни Багуз, которая находится на сирийско-иракской границе.

В середине февраля Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате авиаудара коалиции во главе с США по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России) погибли 16 мирных жителей, среди которых семь детей.

В конце января несколько мирных жителей погибли из-за авиаудара коалиции в районе деревни Багуз. По данным агентства SANA, удар нанесли по колонне автомобилей гражданских лиц, которые спасались бегством от боевиков ИГ.