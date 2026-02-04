В Дамаск прибыла российская делегация во главе с Евкуровым

Юнус-Бек Евкуров и Али аль-Наасан (Фото: Sy_Defense / Telegram)

Начальник Генерального штаба Сирии генерал-майор Али аль-Наасан принял в Дамаске российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Сирии в телеграм-канале.

Визит российской делегации продлится несколько дней, он «направлен на развитие и укрепление военного сотрудничества в интересах обеих стран».

В ноябре Евкуров встречался в Дамаске с министром обороны переходного правительства Сирии, дивизионным генералом Мухафатом Абу Касрой. Они обсуждали военное сотрудничество и «усиление механизмов координации в интересах обеих стран и в соответствии с устремлениями двух государств». До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов принял сирийского коллегу в Москве.

В конце января в Россию с рабочим визитом приезжал сирийский лидер Ахмед аш-Шараа и встречался с президентом Владимиром Путиным. Это был второй визит аш-Шараа в Москву. Кремль называл темой переговоров развитие двусторонних торгово-экономических отношений и отмечал, что «потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная».

У России в Сирии сохраняются военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил об интересе отдельных ближневосточных стран, чтобы силы России оставались в Арабской Республике. Вместе с тем их функционал необходимо пересмотреть, подчеркивал он.