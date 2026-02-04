 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Дамаск прибыла российская делегация во главе с Евкуровым

Юнус-Бек Евкуров и Али аль-Наасан
Юнус-Бек Евкуров и Али аль-Наасан (Фото: Sy_Defense / Telegram)

Начальник Генерального штаба Сирии генерал-майор Али аль-Наасан принял в Дамаске российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Сирии в телеграм-канале.

Визит российской делегации продлится несколько дней, он «направлен на развитие и укрепление военного сотрудничества в интересах обеих стран».

Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня
Политика
Фото:Ethan Swope / Getty Images

В ноябре Евкуров встречался в Дамаске с министром обороны переходного правительства Сирии, дивизионным генералом Мухафатом Абу Касрой. Они обсуждали военное сотрудничество и «усиление механизмов координации в интересах обеих стран и в соответствии с устремлениями двух государств». До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов принял сирийского коллегу в Москве.

В конце января в Россию с рабочим визитом приезжал сирийский лидер Ахмед аш-Шараа и встречался с президентом Владимиром Путиным. Это был второй визит аш-Шараа в Москву. Кремль называл темой переговоров развитие двусторонних торгово-экономических отношений и отмечал, что «потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная».

У России в Сирии сохраняются военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил об интересе отдельных ближневосточных стран, чтобы силы России оставались в Арабской Республике. Вместе с тем их функционал необходимо пересмотреть, подчеркивал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела проти тверского судьи Общество, 15:07
Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе Общество, 15:03
Международный олимпийский комитет: президент, штаб-квартира, функции База знаний, 15:02
Российские войска заняли Староукраинку и Степановку Политика, 15:01
Как интроверту обзавестись полезными знакомыми Образование, 14:57
Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина» Общество, 14:57
Прокуратура проверит органы опеки после убийства мальчика в Петербурге Общество, 14:47
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тутберидзе рассказала о проблемах Петросян со здоровьем за месяц до Игр Спорт, 14:46
Петросян фразой «была совсем без ноги» рассказала об отборе на Игры Спорт, 14:44
«Софтлайн» объявил предварительные итоги 2025 года Радио, 14:41
В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса Общество, 14:37
Что нужно знать о замене электросчетчика. Цены, сроки, нюансы Недвижимость, 14:36
Минтранс объяснил, почему подорожали авиабилеты Общество, 14:34
Роспотребнадзор предложил маркировать вейпы Общество, 14:22