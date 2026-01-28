Зачем президент аш-Шараа прилетел в Москву во второй раз за три месяца Предположительно, в Кремле обсуждалась судьба российских военных баз в республике

Временный президент Сирии снова прилетел в Москву. Одной из ключевых тем переговоров, как ожидалось, должна была стать судьба российских военных баз. Подробнее — в статье РБК

Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа и Сергей Лавров (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Что аш-Шараа обсуждал в Москве

28 января в Москву с рабочим визитом прибыл сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа. В тот же день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Это уже второй визит аш-Шараа в российскую столицу. Первый состоялся в октябре 2025 года; изначально встречу планировалось приурочить к первому Российско-арабскому саммиту, однако он был отменен на фоне достигнутого при посредничестве США перемирия в секторе Газа.

По данным сирийского государственного агентства SANA, в нынешней поездке главу государства сопровождали глава администрации президента и брат сирийского лидера Махер аль-Шараа, министр иностранных дел Асаад Хасан Аш-Шибани, его заместитель Ахмад Духан, курирующий турецкое направление, министр обороны генерал-майор Мурхаф Абу Касра и другие чиновники и военные.

Во время протокольной части встречи Путин отметил, что за три месяца, прошедшие с предыдущей встречи, стороны проделали много работы по восстановлению двухсторонних отношений и смогли «сдвинуть с мертвой точки» экономическое взаимодействие. «Четыре с лишним процента роста. Это, может быть, не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию», — подчеркнул российский президент. Он также заявил о готовности российских компаний, в том числе строительных, участвовать в восстановлении Сирии.

Аш-Шараа, в свою очередь, сообщил, что за прошедший год состоялось около 13 взаимных визитов делегаций двух стран. Он отметил, что Сирия прошла «большой путь» в преодолении санкционного режима (ограничения ранее сняли США, Евросоюз, Великобритания и Швейцария, а в начале ноября Совет Безопасности ООН исключил из санкционных списков самого аш-Шараа и сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба). «Россия, конечно, играет большую роль в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в регионе. И, по сути, наш регион очень нуждается в стабилизации. Поэтому спасибо вам большое, господин президент, за ваши усилия в этом вопросе», — заявил сирийский лидер.

Перед встречей в Кремле анонсировали, что одной из тем переговоров станет судьба российских военных объектов в Сирии. В начале этой недели агентство Reuters и телеканал Kurdistan24, базирующийся в Ираке, сообщили о предполагаемом выводе российских военных с аэродрома Камышлы на севере Сирии. Российский контингент был размещен там в 2019 году для обеспечению перемирия между Турцией и курдскими формированиями в рамках Сочинских соглашений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, указав, что вопросы дислокации войск находятся в компетенции Минобороны.

Основной авиабазой российских ВКС в Сирии по-прежнему остается Хмеймим в провинции Латакия на северо-западе республики. Соглашение о размещении российских военных в Хмеймиме на 49 лет было заключено еще в 2017 году с правительством Башара Асада. Тогда же было подписано соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в основном сирийском порту Тартус, срок действия которого также составлял 49 лет. Судьба этих объектов была одной из ключевых тем на предыдущих переговорах в Москве. В конце октября агентство Bloomberg сообщало о возобновлении регулярных полетов на авиабазу Хмеймим.

27 ноября 2024 года объединенные силы сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок начали масштабное наступление на северо-западе Сирии. 29 ноября они вошли в Алеппо — второй по величине город страны. На следующий день повстанцы установили контроль над востоком провинции Идлиб, утраченным правительственными войсками в 2020 году. Вскоре под их контроль перешли Хама и Хомс. В ночь на 8 декабря отряды оппозиции вошли в Дамаск; Асад, правивший с 2000 года, покинул страну и вылетел в Москву. 29 января 2025 года временным президентом был провозглашен Ахмед аш-Шараа, глава исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). В стране была отменена конституция, распущены парламент, армия, службы безопасности и ополчение. В октябре 2025 года прошли первые парламентские выборы по «временному избирательному порядку»: голосование было непрямым, а треть депутатов назначалась лично президентом. Выборы не проводились в регионах проживания курдов и друзов, в результате 19 мест остались вакантными.

Как новые власти Сирии восстанавливают контроль над территорией

В ходе встречи Путин также поздравил сирийского лидера с успешной интеграцией региона на левом берегу Евфрата в состав Сирии, назвав этот шаг важнейшим для восстановления территориальной целостности республики. «Хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии. Вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», — заявил российский президент.

Речь идет о событиях середины января, когда правительственные войска начали масштабное наступление на северо-востоке страны — на территории, около десяти лет контролировавшиеся курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС). Правительственным силам удалось быстро взять под контроль ряд ключевых объектов, включая крупнейшее нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Коноко в провинции Дейр-эз-Зор, а также крупнейшую в стране плотину на Евфрате и стратегически важный город Табка близ Ракки.

18 января, после нескольких дней боев, стороны договорились о прекращении огня. Соглашение предусматривает переход правительству аш-Шараа полного административного и военного контроля над провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор. Кроме того, Дамаск также добивается интеграции провинции Эль-Хасака, где курды пока удерживают позиции. С возможным переходом этих территорий под контроль Дамаска Reuters и связывает вывод российских военных с базы Камышлы, расположенной как раз в этой провинции.

Соглашение также предполагает роспуск СДС и интеграцию их членов в сирийские государственные институты. Причем бойцы формирования должны будут присоединяться к армии и министерству внутренних дел республики на индивидуальной основе, а не целыми подразделениями, как того изначально требовали курды. Контроль над всеми пограничными переходами, нефтяными и газовыми месторождениями должен был также отойти правительству.

19 января перемирие оказалось на грани срыва, но спустя сутки стороны договорились о прекращении огня сроком на четыре дня, а 24 января его действие продлили еще на 15 дней — до 8 февраля. Стороны продолжают переговоры о интеграции курдских районов, но обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Накануне визита в Москву аш-Шараа обсудил ситуацию вокруг курдских формирований с президентом США Дональдом Трампом. Хотя Вашингтон исторически был главным союзником СДС, с возвращением республиканца в Белый дом его поддержка заметно сократилась.

20 января спецпосланник США по Сирии Том Баррак пояснил, что роль СДС как основной наземной силы, ведущей бои с «Исламским государством» (ИГ, признана в России террористической и запрещена), в значительной степени «исчерпала себя». По его словам, правительство в Дамаске теперь готово и способно взять на себя вопросы безопасности, включая контроль над тюрьмами, где содержатся боевики ИГ. Баррак также отметил, что на пересмотр позиции Вашингтона повлияло присоединение Дамаска в конце 2025 года к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ в качестве ее 90-го участника.

С такой позицией, впрочем, согласны не все республиканцы. Сенатор Линдси Грэм заявил 27 января, что «предательство» СДС станет пятном на репутации Соединенных Штатов, и сообщил, что планирует внести на рассмотрение конгресса законопроект о «спасении курдов».